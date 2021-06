Gewerkschaft von Samsung Display streikt erstmals seit Firmengründung

Photo : YONHAP News

Vertreter der Gewerkschaft von Samsung Display Co. haben am Montag den ersten Streik seit der Unternehmensgründung gestartet.Es ist zudem der erste Streik bei einer Tochterfirma der Samsung Group, nachdem Lee Jae-yong, Vizevorsitzender von Samsung Electronics, letztes Jahr den Verzicht auf die Politik versprach, keine Gewerkschaft zu dulden.Die Gewerkschaft rief am Werk in Asan feierlich ein Komitee für den Arbeitskampf ins Leben. Sechs hochrangige Mitglieder legten als Erste ihre Arbeit nieder und starteten einen Sitzstreik.Je nach dem Verlauf der Verhandlungen will die Gewerkschaft mehr Mitglieder an dem Streik beteiligen.Da es sich um den ersten Streik nach der Gründung der Gewerkschaft handelt und nur rund zehn Prozent der Angestellten der Gewerkschaft angehören, hat sich die Gewerkschaft ancheinend zunächst für den Streik mit hochrangigen Mitgliedern entschieden.Die Geschäftsführung teilte jedoch lediglich eine grundsätzliche Position mit, dass sie Bemühungen um einen Dialog mit der Gewerkschaft unternehmen werde. Sie hält an der Position fest, dass die Löhne höchstens um 4,5 Prozent angehoben werden könnten.Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Grundgehalts um 6,8 Prozent. Sie wolle einen unbefristeten Streik nicht ausschließen, falls das Management seine Haltung nicht ändere, hieß es.Gerwerkschaftsleiter Chun sang-min sagte, man rechne mit einem unbefristeten Streik. Es hänge von der Haltung der Geschäftsführung ab.Sowohl die Gewerkschaft als auch die Geschäftsführung haben sich allerdings zu Verhandlungen bereit gezeigt.