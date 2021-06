BTS halten sich mit „Butter” vierte Woche in Folge an der Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

BTS halten sich mit „Butter“, ihrem zweiten englischsprachigen Song, bereits die vierte Woche in Folge an der Spitze der Billboard Single-Charts Hot 100.Damit übertraf das am 21. Mai veröffentlichte Lied den Rekord von „Dynamite“. Der erste englischsprachige Song der Gruppe hatte letztes Jahr insgesamt drei Wochen lang den Spitzenplatz der Hot 100 belegt.BTS sind die ersten Interpreten aus Asien in der 62-jährigen Geschichte der Hitliste, die die vierte Woche in Folge diese anführen. Damit brachen sie den bisherigen Rekord des japanischen Sängers Sakamoto Kyu, der 1963 drei Wochen in Folge an der Spitze gestanden hatte.„Butter“ verkaufte sich auch in der vierten Woche gut. Im für die dieswöchigen Charts berücksichtigten Zeitraum vom 11. bis 17. Juni wurde die Single 111.400 Mal heruntergeladen.Die Zahl der Downloads schrumpfte zwar um 20 Prozent gegenüber der Vorwoche, ist jedoch mehr als elfmal größer als die des Songs „Good 4 U“ von Olivia Rodrigo auf Platz zwei. Zudem stieg die Zahl der Menschen, die im Radio „Butter“ hörten, um sechs Prozent verglichen mit der Vorwoche auf 25,8 Millionen.Bisher konnten lediglich 54 Lieder direkt nach der Veröffentlichung auf dem Spitzenplatz in die Billboard Hot 100 einsteigen. Darunter konnten sich nur 13 Songs einschließlich „Butter“ die vierte Woche in Folge oder länger an der Spitze behaupten.Die Mitglieder der K-Pop-Band bedankten sich in ihrem Twitterauftritt bei ihrer Fangemeinde ARMY für das Ergebnis.