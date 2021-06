Südkorea meldet 395 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge unter der 400er-Marke gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 395 Neuansteckungen bestätigt, davon 351 lokale und 44 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Infektionsfälle im Land stieg auf 151.901.Bislang erhielten insgesamt 15,03 Millionen Menschen in Südkorea ihre erste Impfung gegen Covid-19. Das entspricht 29,3 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes. Die Zahl der vollständig Geimpften erreicht 4,16 Millionen, 8,1 Prozent der Einwohnerzahl.Die zuständigen Behörden wiesen darauf hin, dass die durchschnittliche Zahl der neuen Infektionsfälle die zweite Woche in Folge gesunken sei und zwar jeweils um neun und 15 Prozent gegenüber der Vorwoche. Das werde als Abwärtstrend der Infektionszahlen interpretiert.Jedoch wird zugleich gemahnt, angesichts der starken Ausbreitung von ansteckenderen Virusvarianten weiter angespannt zu bleiben.Die Behörden diskutierten über Maßnahmen gegen die Virusmutanten im Einklang mit den geplanten Lockerungen der Corona-Schutzvorschriften.Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol sagte bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19 am Dienstag, dass die Auswirkungen der Virusvarianten auf die Bemühungen um die Seucheneindämmung in Südkorea noch begrenzt seien. Zugleich betonte er, dass man das Infektionsgeschehen weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgen werde.Die Behörden wollen den Gebietskörperschaften ermöglichen, Tests für Virusvarianten durchzuführen, und Maßnahmen wie die Quarantäne von Einreisenden aus den Hochrisikoländern in Einrichtungen treffen.