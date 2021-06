Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,71 Prozent auf 3.263,88 Zähler vor.Grund für den Anstieg sei laut Analysten die Hoffnung auf ein langsameres Zurückfahren der Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed als erwartet, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Chef der regionalen Notenbank von New York, John Williams, hatte gesagt, dass der Inflationsanstieg wahrscheinlich temporär sei.Die Bemerkung des Währungshüters habe die zuletzt extreme Nachfrage nach sicheren Anlagen offenbar abgeschwächt, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Financial von Yonhap zitiert.