KDCA: Covid-19-Impfung wirkt gegen Delta-Variante

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der südkoreanischen Gesundheitsbehörden wirkt eine Covid-19-Impfung gegen die Delta-Variante.Der leitende Epidemiologe der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), Lee Sang-won, berichtete am Dienstag, dass in Großbritannien die Delta-Variante 90 Prozent der Neuinfektionen ausmache. Jedoch handele es sich in fast allen Fällen um Menschen, die keinen vollständigen Impfschutz hätten. 65 Prozent der Infizierten hätten die erste Dosis noch nicht verabreicht bekommen.Wer vollständig geimpft sei, sei jedoch in hohem Maße gegen eine Ansteckung oder einen schweren Krankheitsverlauf geschützt. Der Experte unterstrich daher die Notwendigkeit, die Bevölkerung zügig und vollständig zu impfen.Laut Public Health England (PHE), einer Behörde des britischen Gesundheitsministeriums, sei der Impfstoff von Pfizer nach der zweiten Dosis zu 87,9 Prozent gegen die Delta-Variante wirksam. Nach der zweiten Impfung mit dem Präparat von AstraZeneca betrage die Wirksamkeit 59,8 Prozent.