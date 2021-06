Kyodo: Japan diskutiert mit Südkorea möglichen Besuch von Präsident Moon während Olympischer Spiele

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat laut einem Medienbericht Diskussionen mit Südkorea über einen möglichen Besuch von Präsident Moon Jae-in in Japan anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio aufgenommen.Japan reagiere angesichts einer Mitteilung Südkoreas auf diese Weise, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag unter Berufung auf mehrere diplomatische Quellen in Südkorea und Japan.Die südkoreanische Regierung habe jüngst der japanischen Seite mitgeteilt, dass Moon überprüfe, an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele am 23. Juli teilzunehmen. Seoul habe erklärt, dass Moons eventueller Besuch im Gegenzug zur Teilnahme des damaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in PyeongChang im Februar 2018 erwogen werde, hieß es.Ein südkoreanischer Beamter sagte, Seoul hoffe, dass Moons Teilnahme an der Eröffnungszeremonie eine Gelegenheit für ein bilaterales Gipfelgespräch mit Premierminister Yoshihide Suga bieten werde. Es sei jedoch ungewiss, ob Tokio zustimmen werde, so die Nachrichtenagentur.