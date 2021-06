Bildungsministerin schlägt internationale Studie zu Auswirkungen von Covid-19 auf Bildung vor

Photo : YONHAP News

Bildungsministerin Yoo Eun-hae hat vorgeschlagen, eine gemeinsame Studie der G20-Länder und internationaler Organisationen über mittel- und langfristige Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Bildung durchzuführen.Den Vorschlag unterbreitete Yoo am Dienstag beim G20-Bildungsministertreffen, an dem sie per Videoschaltung teilnahm.Das Bildungsministertreffen der Gruppe der Zwanzig findet anlässlich des G20-Gipfels 2018 jedes Jahr statt. Dieses Jahr wurde die Sitzung im italienischen Catania on- und offline abgehalten.Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die Verbindung zwischen der On- und Offline-Bildung sowie die Bildungsnachhaltigkeit für die Überwindung der Bildungsarmut.