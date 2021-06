Südkorea will europäischer Entwicklungsbank zwei Millionen Dollar zusätzlich zahlen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) zwei Millionen Dollar zusätzlich beisteuern.Ein entsprechendes Abkommen hätten Finanzminister Hong Nam-ki und die EBWE-Präsidentin Odile Renaud-Basso im Anschluss an ein virtuelles Gespräch unterzeichnet, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit.Die Regierung wird für zwei EBWE-Fonds für die Unterstützung europäischer und zentralasiatischer Länder beim Übergang zur Marktwirtschaft jeweils eine Million Dollar zusätzlich bereitstellen.Zudem wird sie für einen Fonds für die Unterstützung türkischer kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Start-ups zwei Millionen Euro zahlen.Hong äußerte die Hoffnung auf eine Verstärkung der Kooperation zwischen Südkorea und der EBWE aus diesem Anlass. Er bat zudem, neue Kooperationsprojekte zu erschließen und die Beteiligung koreanischer Unternehmen daran zu ermöglichen.Das Gespräch erfolgte, um im Vorfeld der 30. Jahrestagung der Bank am 1. Juli über wichtige Themen zu diskutieren.