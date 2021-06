USA laden Südkorea zu Schwarzmeermanöver ein – Streitkräfte erwägen Absage

Photo : YONHAP News

Die USA haben Südkorea zur Teilnahme an ihrem Manöver im Schwarzen Meer eingeladen.Südkoreas Streitkräfte wollen sich daran aber offenbar nicht beteiligen.Die USA hätten über die Ukraine anfragen lassen, ob Südkorea sich an der Übung Sea Breeze 21 beteiligen wolle, die vom kommenden Montag bis zum 10. Juli stattfinde, verlautete am Mittwoch aus dem südkoreanischen Militär.Nach Angaben im Internetauftritt der Sechsten Flotte der US Navy sei mit 32 teilnehmenden Ländern die bisher größte Übung in der Region geplant. 5.000 Soldatinnen und Soldaten, 32 Schiffe und 40 Flugzeuge würden hierfür mobilisiert. Neben Südkorea wird dort auch Japan als Teilnehmer genannt.Das Verteidigungsministerium und die Seestreitkräfte bestätigten, dass eine Einladung vorliege. Es sei aber weder eine Teilnahme mit Truppen noch als Beobachter geplant.Südkoreanische Medien berichteten, dass bei der Entscheidung das besondere strategische Umfeld der koreanischen Halbinsel berücksichtigt worden sei, darunter auch das Verhältnis zu Russland. Auch gebe es zurzeit nicht die Kapazitäten für eine Entsendung von Schiffen ins Schwarze Meer.Die ukrainischen und US-amerikanischen Manöver in der Region finden seit 1997 statt. Sie sind Teil der Bemühungen Washingtons, der NATO und regionaler Partner, eine militärische Expansion Russlands einzudämmen.