Zahl der Geburten im April um 2,2 Prozent gesunken

Die Zahl der Geburten in Südkorea sinkt weiter.Laut dem Statistikamt wurden im April 22.820 Kinder geboren. Das sind 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde seit Dezember 2015 den 65. Monat in Folge ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr verbucht. Jedoch entspricht die Abnahme im April dem geringsten Rückgang in einem April seit fünf Jahren.Die Zahl der Eheschließungen im April stieg um 1,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 15.861 Fälle. Damit wurde erstmals seit 2018 in einem April ein Zuwachs verzeichnet.Das Ergebnis wurde unter anderem auf einen starken Einbruch im April letzten Jahres zurückgeführt.Die Zahl der Scheidungen ging um 2,4 Prozent auf 9.038 Fälle zurück.