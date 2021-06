Washington hofft trotz kritischer Stellungnahme von Kim Yo-jong auf positive Reaktion Nordkoreas

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium will unverändert an einem diplomatischen Ansatz für die Lösung der nordkoreanischen Nuklearfrage festhalten.Ministeriumssprecher Ned Price sagte, dass die USA sich der Stellungnahme von Kim Yo-jong bewusst seien. Man hoffe aber weiter auf eine positive Reaktion, sagte er, nachdem die Schwester des nordkoreanischen Machthabers den USA vorgeworfen hatte, falsche Erwartungen für einen Dialog zu haben.Washington hoffe weiterhin, dass Nordkorea positiv auf seinen Kontaktversuch reagiere. Man müsse abwarten, ob diesen Bemerkungen eine direktere Kommunikation über einen möglichen Schritt nach vorn folgen würde, hieß es.Price wies auch darauf hin, dass nicht Feindseligkeit das Ziel der Nordkorea-Politik sei, sondern eine Lösung. Er betonte ein pragmatisches Vorgehen im Zuge eines diplomatischen Engagements.Kim Yo-jong hatte zuvor in einer Stellungnahme gesagt, dass die USA falsche Erwartungen hegten. Sie hatte gewarnt, dass diese Erwartungen die USA in eine größere Enttäuschung stürzen würden.Die Kritik erfolgte, nachdem der nationale Sicherheitsberater der USA Jake Sullivan angesichts der bei der jüngsten Sitzung der Arbeiterpartei beschlossenen Position Nordkoreas gegenüber den USA von einem interessanten Signal gesprochen hatte. Nordkorea wolle sowohl auf einen Dialog als auch auf eine Konfrontation vorbereitet sein, lautete die Position.Unterdessen sagte Brian Nelson, der designierte Vizefinanzminister der USA, in einer Senatsanhörung, dass sekundäre Sanktionen gegen Organisationen und Unternehmen im Falle einer Umgehung der Sanktionen gegen Nordkorea ein starkes Mittel darstellten. Er wolle mit den zuständigen Behörden zusätzliche Diskussionen führen.Damit antwortete er auf eine Frage, warum von sekundären Sanktionen nicht umfassend Gebrauch gemacht würde. Beobachter sehen diese Angelegenheit abhängig von den Entwicklungen als weiteren Einflussfaktor für die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA.