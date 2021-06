Risiken wegen Corona für ältere Menschen dank Impfungen nun geringer

Photo : KBS News

Rund 30 Prozent der Einwohner Südkoreas haben inzwischen ihre erste Impfung gegen Covid-19 bekommen.Dank der LDS (low dead space)-Spritze und des Systems für die Vermittlung von Restdosen an Impfwillige konnte das ursprüngliche Ziel übertroffen werden.Die Impfkampagne zeigt mittlerweile Wirkung. Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank von etwa 170 Anfang letzten Monats auf 135.Der Rückgang ist besonders bei den Senioren auffällig, von denen die meisten die erste Impfung erhalten haben. Der Anteil der über 60-Jährigen an den Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf fiel auf etwa 71 Prozent nach 85 Prozent Anfang Mai. Die Letalitätsrate sank im selben Zeitraum von 1,49 Prozent auf 1,32 Prozent.Der Rückgang der Zahl der Neuinfektionen werde unter anderem auf die geschrumpfte Infektionszahl bei Menschen über 60 Jahren zurückgeführt, sagte Lee Sang-won, für epidemiologische Untersuchungen zuständiger Leiter der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention. Daran hätten die Impfungen einen großen Anteil.Da die Impfkampagne im ersten Halbjahr faktisch abgeschlossen ist, werden die zuständigen Behörden ab Ende Juni drei Wochen lang Vorbereitungen für die Impfungen im zweiten Halbjahr treffen, darunter die Schulung von medizinischem Personal, Urlaub und die Kontrolle von Impfeinrichtungen und des Systems.Kim Ki-nam von der Impf-Taskforce teilte die Absicht mit, Richtlinien zu erstellen und Personal gründlich zu schulen, damit in jeder Impfphase mehrmals kontrolliert werden könne.Der wichtigste Faktor für das Tempo bei der Impfkampagne ist die Impfstoff-Versorgung. Im dritten Quartal sollen insgesamt 80 Millionen Dosen ausgeliefert werden. Die Regierung hat jedoch bisher nur die Auslieferung von zehn Millionen Dosen im Juli endgültig bekannt gemacht.Die Regierung teilte unterdessen den Plan mit, ab nächstem Monat zu ermöglichen, dass über den QR-Code zur Besucherregistrierung auch der Impfstatus übermittelt werde.