Internationales 1,05 Millionen Millionäre in Südkorea – weltweit 56 Millionen

Die Zahl der Südkoreaner mit einem Vermögen von mehr als einer Million Dollar hat letztes Jahr 1,05 Millionen betragen.



Das entspricht laut einem Bericht der schweizerischen Investmentbank Credit Suisse zwei Prozent aller Millionäre in der Welt.



Dem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten „Global Wealth Report 2021“ zufolge belief sich das durchschnittliche Reinvermögen pro Erwachsenem in der Welt Ende letzten Jahres schätzungsweise auf 79.952 Dollar. Das seien sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Grund ist, dass die Zentralbanken einzelner Länder angesichts der Corona-Pandemie eine Niedrigzinspolitik verfolgten, was zum Anstieg der Preise von Vermögenswerten wie Immobilien und Aktien führte.



Es gab weltweit schätzungsweise 56,08 Millionen Menschen, deren Reinvermögen eine Million Dollar übertrifft.



Der größte Anteil, 21,95 Millionen Menschen, lebt in den USA. Ihr Anteil erreicht 39,1 Prozent. Dahinter folgen China (knapp 5,28 Millionen), Japan (3,66 Millionen), Deutschland (2,95 Millionen) und Großbritannien (2,49 Millionen).



In Südkorea leben 1,05 Millionen Millionäre, damit liegt das Land an elfter Stelle.