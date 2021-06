Kospi schließt erneut im Plus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat am Mittwoch erneut im Plus geschlossen.Der Index kletterte um 0,38 Prozent auf 3.276,19 Zähler.Erneut waren die Anleger zuversichtlich, dass die US-Notenbank ihre Anleihekaufprogramme nicht früher zurückfährt. Grund war laut Berichten eine Bemerkung von Fed-Chef Jerome Powell, dass der Inflationsanstieg zuletzt zwar stärker als erwartet gewesen sei, es aber wahrscheinlich zu einer Stabilisierung komme.Anschließend waren in den USA die Anleiherenditen gefallen und an der Wall Street waren wieder Technologiewerte gefragt.Der Rückgang der Renditen habe Investoren dazu veranlasst, wieder einen Blick auf Technologieaktien zu werfen, auch wenn künftige Kommentare der Fed für Anpassungen sorgen könnten, wurde Choi Yoo-joon von Shinhan Financial von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.