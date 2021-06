Photo : YONHAP News

Nordkorea plant laut seinem Außenminister keine Gespräche mit den USA.Es werde kein bedeutungsloser Kontakt oder eine andere Möglichkeit unter Einbeziehung der USA erwogen, mit der lediglich kostbare Zeit verschwendet würde, teilte Ri Son-gwon am Mittwoch in einer Erklärung mit.Tags zuvor hatte Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, gesagt, dass die Hoffnung der USA auf eine Wiederaufnahme des Dialogs diese in eine größere Enttäuschung stürzen würde.Der Außenminister sagte in Bezug auf Kims Bemerkung, sein Ministerium begrüße die Erklärung, mit der Washingtons voreilige Einschätzung und Erwartungen deutlich zurückgewiesen worden seien.Kim hatte von "falschen Erwartungen" der USA gesprochen, wenn sie glaubten, dass Pjöngjang Signale für eine mögliche Wiederaufnahme des Dialogs aussenden würde.Sie reagierte damit auf eine Einschätzung des US-amerikanischen nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan. Dieser hatte Kim Jong-uns Aufruf, sowohl auf einen Dialog als auch eine Konfrontation mit den USA vorbereitet zu sein als "interessantes Signal" bezeichnet.