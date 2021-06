Seit dem Koreakrieg getrennte Familien wollen Videobotschaften aufnehmen

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird seit dem Koreakrieg getrennten Familien dabei helfen, Videobotschaften aufzunehmen.Das Vereinigungsministerium und das koreanische Rote Kreuz teilten am Mittwoch mit, in diesem Monat mit der Produktion von "Videobriefen" beginnen zu wollen. Diese sollen bis Dezember fertiggestellt werden.Im Rahmen des Projekts sollen Teilnehmer in ihren Achtzigern und Neunzigern vor dem Tod Videobotschaften aufnehmen. Diese sollen eines Tages ihren Verwandten in Nordkorea übermittelt werden, sobald beide Teilstaaten eine Einigung hierüber erzielt haben.Das Rote Kreuz will außerdem DNA-Proben sammeln, für den Fall, dass in der Zukunft ein Nachweis der Verwandtschaft erforderlich sein wird. Seit 2014 haben rund 24.000 Personen zu diesem Zweck freiwillig ihre DNA-Probe abgegeben.