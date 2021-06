USA weiterhin offen für Diplomatie gegenüber Nordkorea

Photo : KBS News

Die USA sind weiterhin offen für Diplomatie gegenüber Nordkorea.Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch auf Anfrage per E-Mail mit.Anlass war eine Bemerkung des nordkoreanischen Außenministers Ri Son-gwon, demzufolge keine Gespräche mit den USA geplant seien.Man kenne die Berichte, schrieb der Sprecher. Die USA seien weiterhin offen für Diplomatie und hofften, dass Nordkorea wohlwollend auf Washingtons Dialogbemühungen reagiere.Am Montag hatte der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, bei seinem Besuch in Seoul deutlich gemacht, dass die USA zu einem Treffen "an jedem Ort, jederzeit und ohne Vorbedingungen" bereit seien.Bereits im Februar hatte die neue US-Regierung versucht, mit Nordkorea ins Gespräch zu kommen. Einen weiteren Anlauf unternahm die Biden-Regierung, nachdem sie Ende April die Überprüfung ihrer Nordkorea-Politik abgeschlossen hatte.