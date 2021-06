Wirtschaft Südkorea will sich für Expo 2030 bewerben

Die südkoreanische Stadt Busan will sich um die Ausrichtung der Weltausstellung Expo 2030 bewerben.



Eine Delegation der Stadt Busan und der Regierung hat am Mittwoch dem Bureau International des Expositions (BIE) in Paris die Bewerbung eingereicht.



Die Delegation, bestehend aus sieben Regierungsvertretern, darunter Handelsministerin Yoo Myung-hee, und acht Vertretern der Stadt Busan einschließlich deren Bürgermeisters Park Heong-joon, besucht derzeit Paris.



Der Gastgeber der Expo 2030 wird im November 2023 bei einer Abstimmung unter den 169 Mitgliedsländern festgelegt.



Es wird erwartet, dass Südkorea mit Russland (Moskau), China (Zhengzhou), Italien (Rom), Spanien (Barcelona) und Frankreich (Paris) konkurrieren werde. Russland hatte seine Bewerbung bereits im April eingereicht.