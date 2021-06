Bürgergruppe fordert Anerkennung von vier Myanmaren als Flüchtling

Photo : YONHAP News

Eine Bürgergruppe in Südkorea hat die Regierung aufgefordert, vier nach Südkorea gereiste Teilnehmer an den Demokratie-Protesten in Myanmar als Flüchtling anzuerkennen.Die gemeinsame Aktion von jungen Menschen und Studenten gegen Klima-, Arbeits- und Menschenrechts-Schurken unterbreitete die Forderung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Seoul.Es sei ungewiss, wann der Putsch in Myanmar beendet würde. Das Justizministerium sollte den Flüchtlingsstaus der Myanmaren dringend und zügig anerkennen, hieß es.Es sei das erste Mal in Südkorea, dass Myanmaren wegen des Putschs und der Beteiligung an dem Volksaufstand dagegen Flüchtlingsstatus beantragen. Es bestehe kein Zweifel daran, dass Myanmaren, die sich an den Demokratie-Protesten beteiligten, verfolgt würden, hieß es zur Begründung der Forderung.Die vier Myanmaren, die bei den Demokratie-Protesten seit dem Militärputsch mitgemacht hatten, waren am 10. Juni nach Südkorea gekommen und beantragten Flüchtlingsstatus. Dabei reichten sie auch Fotos ein, auf denen sie als Teilnehmer der Proteste zu erkennen sind.