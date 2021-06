Nuklearunterhändler Südkoreas und Chinas sprechen über Wege zur Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearfrage hat mit seinem neuen chinesischen Amtskollegen über die Zusammenarbeit für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gesprochen.Laut dem Außenministerium in Seoul führte der Sonderbeauftragte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Noh Kyu-duk, am Mittwoch ein Telefongespräch mit Liu Xiaoming. Es war das erste Telefongespräch der beiden seit Lius Amtsantritt.Liu, ehemaliger Botschafter in Großbritannien, wurde im April zum neuen Sonderbeauftragten für die Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel ernannt.Noh und Liu tauschten ihre Einschätzungen zu den jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel aus. Sie diskutierten über Wege zur Kooperation zwischen Südkorea und China, um Fortschritte in Richtung einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Schaffung eines dauerhaften Friedens zu machen.Noh bat China um eine Rolle, um Pjöngjang wieder in einen Dialog einzubinden. Liu nahm Südkoreas Bemühungen zur Kenntnis, mit denen der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel vorangebracht werden soll. Er bekräftigte Pekings Willen zur Zusammenarbeit und Übernahme einer konstruktiven Rolle.Beide Seiten vereinbarten, die Diskussionen über die koreanische Halbinsel auf verschiedene Weise fortzusetzen. Beispielsweise solle es in naher Zukunft auch Präsenzgespräche geben.