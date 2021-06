Präsident Moon schickt zwei österreichischen Krankenschwestern Geschenke

Präsident Moon Jae-in hat Geschenke an zwei österreichische Krankenschwestern geschickt, die jahrzehntelang Leprakranke in Südkorea gepflegt hatten.Präsident Moon und seine Frau hätten am Mittwoch Marianne Stöger und Margit Pissarek über Botschafter Shin Chae-hyun Geschenke, roten Ginseng und eine Kniedecke, übermitteln lassen, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, mit. In einer mitgeschickten persönlichen Botschaft würdigte Moon die Aufopferung der beiden Österreicherinnen und wies darauf hin, dass viele Koreaner die beiden vermissen würden.Präsident Moon habe bedauert, dass er während seines Besuchs in Österreich in der letzten Woche die beiden nicht habe treffen können, weil sie weit weg von Wien lebten, hieß es.Stöger und Pissarek hatten etwa 40 Jahre lang Leprakranke auf der Insel Sorok gepflegt, wo sie früher isoliert versorgt worden waren. Sie waren wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit im Jahr 2005 in die Heimat zurückgekehrt. Sie wurden 2016 Ehrenbürgerinnen Südkoreas.Die beiden sagten, sie dankten dafür, dass sich der Präsident der Republik Korea, ihre Heimat des Herzens und zweite Heimat, an sie erinnere und eine Botschaft und Geschenke geschickt habe.