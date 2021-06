Seoul protestiert gegen Tokios Beschreibung von Dokdo als Streitgebiet

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat dagegen protestiert, dass die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte Dokdo als von einem Territorialstreit betroffenes Gebiet bezeichneten.Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Mittwoch mit, man habe über einen diplomatischen Kanal gegenüber der japanischen Seite Bedauern geäußert und Protest erhoben.Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Gebiet, betonte er. Die Regierung werde gegen Japans ungerechte Behauptungen in Bezug auf Dokdo ernsthaft und streng vorgehen.Der Vereinigte Stab der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte hatte letzte Woche in seinem Facebook-Auftritt ein Video in englischer und französischer Sprache veröffentlicht, in dem er seine „Vision eines freien und offenen Indopazifik“ schildert.Darin wird Dokdo auf einer Landkarte mit der Formulierung „Territorialstreitigkeiten um die Insel Takeshima“ gezeigt, Japans Bezeichnung für die östlichsten Inseln Südkoreas.