US-Außenhandelsbehörde ITC genehmigt Antidumpingzölle auf Importreifen aus Südkorea

Die Internationale Handelskommission (ITC) der USA hat Antidumpingzölle auf Autoreifen aus Südkorea und weiteren Ländern genehmigt.Laut der Nachrichtenagentur Reuters fällte die Kommission am Mittwoch das endgültige Urteil, dass US-Hersteller durch Importe von PKW- und Leicht-LKW-Reifen aus Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam erheblich geschädigt würden.Das US-Handelsministerium hatte am 24. Mai bekannt gegeben, dass Untersuchungen für Antidumpingzölle auf Reifen aus diesen Ländern durchgeführt worden seien. Es wurde angekündigt, auf Produkte aus Südkorea Zölle zwischen 14,72 bis 27,05 Prozent zu verhängen.Die United Steelworkers, eine Gewerkschaft von Arbeitnehmern in US-Reifenwerken, hatten im Mai 2020 Petitionen beim Handelsministerium und der ITC eingereicht, weil die Reifen aus diesen Ländern zu Dumpingpreisen verkauft würden.