Schauspieler Ahn Sung-ki gewinnt BrandLaureate Award

Photo : YONHAP News

Schauspieler Ahn Sung-ki hat einen internationalen Preis für die Anerkennung des Markenwerts einer Person oder Organisation gewonnen.Laut dem Organisator wurde Ahn bei einer Zeremonie am Dienstag in Seoul mit dem Legendary Award der BrandLaureate Awards ausgezeichnet.Der Legendary Award wird an Weltstars vergeben. Ahn ist der erste koreanische Schauspieler, dem diese Ehre zuteil wurde. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Jackie Chan, Tom Cruise und Harrison Ford.Die Preise vergibt die World Brands Foundation (TWBF), eine gemeinnützige Organisation, die 2005 in den USA gegründet wurde. Sie hat ihren Sitz mittlerweile in Australien.