Photo : YONHAP News

Yoon Seok-youl, früherer Chefstaatsanwalt, hat beschlossen, bei der nächsten Präsidentschaftswahl zu kandidieren.Yoon werde am 29. Juni seine Bewerbung publik machen, teilte sein Sprecher am Donnerstag mit.Es wird erwartet, dass Yoon bei dieser Gelegenheit auch konkrete Pläne in Bezug auf seinen Einstieg in die Politik vorstellen wird. Offenbar will er auch bekannt geben, ob er der Oppositionspartei Macht des Volks beitreten wird.Yoon trat Anfang März als Generalstaatsanwalt zurück.