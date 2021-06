Südkorea meldet 610 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mit Stand 0 Uhr 610 neue Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages bestätigt worden.78 Prozent der lokalen Übertragungen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul machte mit 251 Fällen den größten Anteil aus.Die Zahl der eingeschleppten Fälle fiel auf 34, nachdem der Wert vier Tage in Folge über 40 gelegen hatte.Die Zahl der Menschen, die ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhielten, beläuft sich mit Stand 0 Uhr auf 15,15 Millionen. Das entspricht 29,5 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.Die Regierung ruft nun die Menschen, die trotz der abgeschlossenen Buchung eines Termins für die Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin im ersten Halbjahr wegen der Impfstoffknappheit nicht geimpft werden können, zu einer neuen Terminreservierung auf. Betroffen sind rund 200.000 Menschen über 60 Jahren und mit Atemwegserkrankungen. Die Buchungen sind bis 30. Juni möglich. Wer einen Termin bucht, wird ab 5. Juli mit dem Pfizer-Mittel geimpft.Die Behörden beschlossen unterdessen, neben den Drittklässlern in den Oberschulen auch die Wiederholer der Reifeprüfung gegen Covid-19 zu impfen. Zweck ist, dass die diesjährige Reifeprüfung auf stabile Weise stattfindet.Die Drittklässler werden ab der dritten Juliwoche, die Wiederholer ab August mit dem Pfizer-Vakzin geimpft.