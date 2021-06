Delta-Variante bereitet Sorge über stärkere Ausbreitung von Covid-19

Photo : YONHAP News

Die rapide Verbreitung der ansteckenderen Varianten des Coronavirus, unter anderem die Delta-Variante, in der Welt löst die Besorgnis über eine stärkere Ausbreitung von Covid-19 aus.Die Delta-Variante, die ihren Ursprung in Indien hat, soll um das 1,6-Fache ansteckender als die Alpha-Variante (britische Variante) sein. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Delta-Variante auch in Südkorea wie in Großbritannien und weiteren Ländern vorherrschend sein wird. Die zuständigen Behörden suchen daher nach verschiedenen Maßnahmen dagegen.Lee Sang-won, ein leitender Beamter der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, betonte vor der Presse, dass die beste Maßnahme gegen die Varianten sei, sich gemäß dem festgelegten Zeitplan impfen zu lassen.Er wies darauf hin, dass sich über 90 Prozent der Neuinfizierten in Großbritannien mit der Delta-Variante angesteckt haben sollen. 89,6 Prozent von ihnen hätten jedoch die zweite Impfung nicht erhalten, 65 Prozent seien gar nicht geimpft. Daher könne davon ausgegangen werden, dass eine vollständige Impfung einen beträchtlichen Vorbeugungseffekt und den Effekt der Verhinderung eines schweren Verlaufs habe.