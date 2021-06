Präsident Moon betont in Medieninterview Willen für Frieden in Korea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat den Willen verkündet, sich bis zum letzten Tag seiner Amtszeit für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel einzusetzen.Moon betonte in einem Interview mit dem US-Magazin „Time“, ein kontinuierlicher Dialog und die Kommunikation könnten zum gegenseitigen Vertrauen mit dem Vorsitzenden Kim Jong-un führen. Die Impfstoffdiplomatie würde Nordkorea dazu bewegen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.Das Nachrichtenmagazin veröffentlichte das Interview in seiner Internetausgabe und dabei auch das Titelbild der Juli-Ausgabe, auf dem mit der Überschrift „Final Offer“ (letztes Angebot) Präsident Moon zu sehen ist.In dem Artikel werden die Aussichten für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel skizziert. Dabei werden die Entwicklungen der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea seit Moons Wahl 2017 vorgestellt, darunter die drei Gipfeltreffen 2018 und eine erneute Zuspitzung der Spannungen nach dem gescheiterten Nordkorea-USA-Gipfel 2019.Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden habe Moon ein bilaterales Gipfelgespräch mit ihm geführt und gebe sich Mühe, um dem Friedensprozess Schwung zu geben. Jedoch sei die Zeit knapp, weil im März nächsten Jahres in Südkorea die Präsidentschaftswahl stattfinde, schrieb „Time“.Moon sagte in dem Interview, dass er sich im Klaren darüber sei, dass er nicht viel Zeit habe. Der Friedensprozess, den wir jetzt hätten, sei sehr fragil und könne jederzeit ins Wanken geraten.Laut „Time“ sagte Moon, dass Nordkoreas Machthaber Kim ehrlich und leidenschaftlich und gut informiert sei, was in der Welt vor sich gehe.Das Magazin verwies zugleich auf bedenkliche Aspekte wie die internationale Kritik an der Menschenrechtslage in Nordkorea.