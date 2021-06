KBS Korea ist ab Juli auf See empfangbar

Photo : KBS News

Der Kanal „KBS Korea“ (jetzt KBS World 24) wird auch auf See empfangbar sein.Hierfür hätten KBS und KT SAT, Anbieter von Satellitendiensten, am Mittwoch ein Abkommen unterzeichnet, gab der öffentlich-rechtliche Sender bekannt. Sie würden kooperieren, damit auch auf dem Meer täglich rund um die Uhr koreanische Programme live gesehen werden könnten. Dadurch werde die Rolle des Rundfunks für das öffentliche Interesse verstärkt.KBS Korea ist ein Kanal für Auslandskoreaner und derzeit weltweit, einschließlich Amerikas, Europas, Asiens und Afrikas, mittels Satellitenplattformen, IPTV, OTT und YouTube empfangbar.KBS wird den Kanal World 24 mit Wirkung ab 1. Juli vollständig reformieren und in KBS Korea umbenennen.KBS Korea soll sich dadurch als zentraler Kanal für alle Koreaner in der Welt etablieren. Hierfür werden die Nachrichtensendungen ausschließlich live gesendet.Der Anteil der Sendungen, die in Echtzeit gesendet werden, wird von derzeit 19,5 Prozent bis auf 57 Prozent nach der Reform erhöht.KBS und KT SAT bieten derzeit die Live-Ausstrahlung auf See probeweise an, der Dienst soll am 1. Juli formell starten.