Kospi erneuert Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kospi-Index hat sein Rekordhoch erneuert.Der Index ging am Donnerstag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei einem Stand von 3.286,1 Zählern aus dem Handel.Der Kospi legte zu, obwohl der südkoreanische Notenbankchef Lee Ju-yeol gesagt hatte, dass die erste Zinserhöhung nach der Corona-Pandemie schon dieses Jahr erfolgen könnte. Er begründete dies mit einer robusten Erholung von den Folgen der Corona-Krise.Zudem sei der Schock wegen eines früheren "Tapering" durch die Fed bereits in den Kursen berücksichtigt, wurde Kim Yu-mi von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.