Seuchenkontrollbehörde erwägt wegen Corona-Varianten Booster-Impfungen

Photo : YONHAP News

Südkorea will auf die von den Corona-Varianten ausgehenden Gefahren möglicherweise mit sogenannten Booster-Impfungen reagieren.Das teilte die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), Jeong Eun-kyeong, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit. Zurzeit werde das entsprechende Vorgehen im Ausland beobachtet, wo überlegt werde, mit welchen Präparaten und in welchen Abständen geimpft werden sollte.Südkorea wolle Pläne für Booster-Impfungen vorstellen, sobald die Ergebnisse klinischer Studien hierzu vorlägen.Auch werde zurzeit überprüft, wie viel Impfstoff für kommendes Jahr sichergestellt werden müsse. In den Überlegungen würden mehrere Szenarien der Booster-Impfungen berücksichtigt.Auch sei die KDCA für Kreuzimpfungen offen, deutete Chung an und verwies auf Forschungsergebnisse, welche die These eines positiven Einflusses auf die Immunität und für das Vorgehen gegen Mutationen stützten.