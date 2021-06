Emart will eBay Korea für drei Milliarden Dollar kaufen

Photo : YONHAP News

Die Shinsegae-Gruppe wird mit ihrer Discounter-Kette Emart eBay Korea übernehmen.Emart teilte am Donnerstag mit, dass ein Unternehmenskaufvertrag (SPA) mit dem US-amerikanischen E-Commerce-Giganten eBay unterzeichnet werde.Demnach werde ein 80-Prozent-Anteil am Korea-Geschäft von eBay zu einem Preis von 3,44 Billionen Won oder 3,05 Milliarden Dollar übernommen.Shinsegae hat zurzeit einen Anteil von drei Prozent am südkoreanischen Markt für elektronischen Handel und würde mit dem Kauf zur Nummer zwei aufsteigen. Zu eBay-Korea mit einem Marktanteil von 12 Prozent zählen die Online-Versandhändler Gmarket, Auction und G9.Bislang ist Coupang mit 13 Prozent Marktanteil die Nummer zwei. An der Spitze steht Naver mit 18 Prozent.Letzte Woche war ein Konsortium aus Shinsegae und Naver als bevorzugter Bieter ausgewählt worden. Dieses hatte sich gegen Lotte Shopping durchgesetzt, das weniger als drei Billionen Won für den 80-Prozent-Anteil zahlen wollte.Naver war am Dienstag abgesprungen, so dass Shinsegae als einziger Bieter übrig blieb.