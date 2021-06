Photo : YONHAP News

In Südkorea hat am Donnerstag eine landesweite Rabattkampagne begonnen.Damit soll der Konsum angekurbelt werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu überwinden.Die Kampagne „Korea Donghaeng Sale“ findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt und dauert bis zum 11. Juli an.In Online-Kaufhäusern wie Gmarket und auf einer öffentlichen Einkaufsplattform werden Produkte kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie von Kleinunternehmern um bis zu 70 Prozent billiger angeboten.Auch Kaufhäuser und Hypermärkte nehmen an der Kampagne teil. Landesweit 150 traditionelle Märkte bieten online Waren zu einem Rabattpreis an.Details können auf der Webseite der Kampagne www.ksale.org eingesehen werden.