Außenministertreffen Südkoreas und Singapurs

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong ist während seiner Südostasien-Reise mit seinem singapurischen Amtskollegen Vivian Balakrishnan zusammengekommen.Bei einem Gespräch und gemeinsamem Frühstück am Donnerstag in Singapur hätten beide Minister über die bilateralen Beziehungen, die regionale und die globale Lage gesprochen, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Sie verständigten sich darauf, unter anderem in sieben wichtigen Kooperationsbereichen der „Neuen Südpolitik Plus“ Südkoreas, darunter Gesundheit, Bildung und Handels- sowie Investitionsausbau, weiter zusammenzuarbeiten.Beide Minister vereinbarten außerdem intensive Beratungen für eine baldige Wiederaufnahme des gemeinsamen Programms für eine schnelle Einreise ohne Quarantäne. Es seien ständige Kontakte geplant, um unter Berücksichtigung der Impfquote eine Reiseblase zu schaffen und Impfnachweise gegenseitig anzuerkennen.Beide Länder hatten im letzten September ein Fast-Track-Programm eingeführt, um unter anderem Geschäftsleuten das Reisen zu erleichtern. Angesichts des erneuten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen wurde das Programm im Februar ausgesetzt.