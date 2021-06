Ministerium will im Herbst Präsenzunterricht an Hochschulen erweitern

Photo : YONHAP News

An Südkoreas Hochschulen wird im Herbst der Präsenzunterricht erweitert.Bildungsministerin Yoo Eun-hae gab am Donnerstag Maßnahmen zu einer schrittweisen Erweiterung von Präsenzaktivitäten an Universitäten im Herbstsemester bekannt.Zuerst werden der Laborunterricht, Praxisübungen, Vorlesungen mit niedriger Teilnehmerzahl sowie Fachhochschulen an die Reihe kommen.Der Präsenzunterricht wird ab Ende September, wenn 70 Prozent der Gesamtbevölkerung die erste Impfung gegen Covid-19 erhalten haben, schrittweise erweitert.Zuvor hatte Yoo den Plan bekannt gemacht, dass die Schulen und Kindergärten im Herbst vollständig zum Präsenzunterricht zurückkehren würden.