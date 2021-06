Regierungspartei will im September Präsidentschaftskandidaten küren

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas will im September Vorwahlen für ihren Präsidentschaftskandidaten durchführen.Die Kandidatenkür werde im Einklang mit der Satzung und den Regeln der Partei erfolgen, habe der Vorstand am Freitag einstimmig beschlossen.Dies bedeutet, dass die Partei ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten bis zum 10. September ausgewählt haben muss. 180 Tage später findet die Präsidentschaftswahl statt.Zwei aussichtsreiche Bewerber, der frühere Vorsitzende Lee Nak-yon und der frühere Ministerpräsident Chung Sye-kyun, hatten wegen der Corona-Krise eine Verschiebung der Entscheidung um zwei Monate gefordert. Ihr Mitkonkurrent Lee Jae-young, Gouverneur der Provinz Gyeonggi, plädierte hingegen dafür, sich ungeachtet der Krise an die Parteiregeln zu halten.