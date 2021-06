Netflix erfreut sich unter OTT-Anbietern größter Kundenzufriedenheit

Photo : YONHAP News

Netflix erfreut sich unter sechs führenden OTT-Anbietern in Südkorea der größten Zufriedenheit von Verbrauchern.Das ergab eine Online-Umfrage, die die Koreanische Verbraucheragentur im April bei 1.800 OTT-Nutzern durchführte.Netflix habe bei der Gesamtzufriedenheit mit 3,69 Punkten die Tabelle angeführt. Dahinter folgten TVING mit 3,65 Punkten und Watcha mit 3,63 Punkten, hieß es.U+ Mobile TV (3,44 Punkte), Seezn (3,43 Punkte) und Wave (3,43 Punkte) blieben unter dem Durchschnitt von 3,55 Punkten.75,9 Prozent der Befragten sagten, dass sie mindestens an drei bis vier Tagen in der Woche OTT-Dienste nutzten. 33,1 Prozent nutzen diese täglich.Kunden, die hauptsächlich Netflix und Watcha nutzen, sehen sich am liebsten Spielfilme an. Jeweils 34,7 und 49,7 Prozent gaben diese Antwort. Bei Wave schauen 51 Prozent der Nutzer vor allem Programme der terrestrischen Sender, bei TVING schauen 47,7 Prozent Programme der Kabelsender.