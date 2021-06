Wirtschaft Kospi übertrifft erstmals 3.300 Zähler

Der südkoreanische Aktienindex Kospi hat erstmals die Marke von 3.300 Zählern durchbrochen.



Der Kospi kletterte heute um 9.01 Uhr um 16,55 Punkte (0,5 Prozent) verglichen mit dem Vortag auf 3.302,65 Punkte.



Gestartet bei 3.289,18 Zählern, 3,08 Punkte mehr als am Vortag, wurde sofort die Schwelle von 3.300 Zählern übertroffen.



Das gelang etwa fünf Monate nachdem der Kospi am 6. Januar zum ersten Mal die Marke von 3.000 Punkte erreicht hatte.



Verglichen mit Ende letzten Jahres (Schlussstand: 2.873,47 Zähler) wurde ein Anstieg von 429 Punkten (14,9 Prozent) verzeichnet.



Im Vergleich mit dem Schlussstand am 19. März letzten Jahres, als es infolge der Corona-Pandemie zu einem Börsen-Absturz kam, zog der Index um 1.844 Zähler (126,7 Prozent) an.



Der Technologie-Index Kosdaq kletterte verglichen mit Ende letzten Jahres um 48 Punkte (fünf Prozent).