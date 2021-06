Zahl der Corona-Neuinfektionen dritten Tag in Folge im 600er-Bereich

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge über der 600er-Schwelle gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 634 neue Covid-19-Fälle nachgewiesen, darunter 602 lokale und 32 eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 153.789 Infektionsfälle im Land erfasst.Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde gemeldet. Die Zahl der Virustoten liegt nun bei 2.009.Laut der Impf-Taskforce erhielten am Donnerstag 31.320 Menschen ihre erste Impfung gegen Covid-19. Die Zahl der Erstgeimpften kletterte damit auf knapp 15,2 Millionen, 29,6 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.106.798 Menschen bekamen am Donnerstag die zweite Spritze.