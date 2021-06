Tennisprofi Kwon Soon-woo erreicht erstmals Halbfinale bei ATP-Turnier

Photo : YONHAP News

Tennisspieler Kwon Soon-woo hat zum ersten Mal bei einem Turnier der ATP-Tour den Einzug ins Halbfinale geschafft.Beim Viking International Eastbourne im britischen Eastbourne gewann Kwon, Platz 77 der Weltrangliste, sein Drittrunden-Match gegen Ilya Ivashka (Platz 87) aus Belarus am Donnerstag (Ortszeit) mit 6:4 und 7:5.Kwon trifft im Halbfinale am Freitag (Ortszeit) auf den Australier Alex De Minaur (Platz 18 der Weltrangliste).Kwon hatte vor zwei Tagen sein Startticket für die Olympischen Spiele in Tokio gelöst.