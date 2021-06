Nordkorea begeht Jahrestag des Koreakriegs ohne Anti-US-Kundgebungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea scheint den 71. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs am Freitag auf unauffällige Weise und ohne Anti-US-Kundgebungen zu begehen.Die staatlichen Medien des Landes berichteten nicht über eine Anti-US-Kundgebung zum Jubiläum.Nordkorea hatte jedes Jahr am 25. Juni antiamerikanische Kundgebungen veranstaltet. Seit 2018, als der erste Nordkorea-USA-Gipfel stattgefunden hatte, gab es solche Veranstaltungen jedoch nicht mehr.Zwar bleibt abzuwarten, ob Nordkorea später am Freitag doch noch Kundgebungen abhält. Die Wahrscheinlichkeit gilt aber als gering.Die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ veröffentlichte am Freitag lediglich einen unbebilderten Artikel zum Koreakrieg. Im Mittelpunkt des Beitrags stand eher, den Staatsgründer Kim Il-sung zu vergöttern, anstatt eine antiamerikanische Stimmung zu schüren. In dem Artikel wird die Behauptung wiederholt, dass Kim Nordkorea zum Sieg in dem Krieg geführt habe.