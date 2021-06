Jubiläumszeremonie zum Koreakrieg in Busan stattgefunden

Photo : YONHAP News

Zum 71. Jubiläum des Ausbruchs des Koreakriegs hat die offizielle Zeremonie heute in Busan stattgefunden.Zum Auftakt der Zeremonie traten Kriegsveteranen, die die jeweiligen Teilstreitkräfte vertreten, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten ein.Veteranen, deren Verdienste im Krieg erst nach 70 Jahren festgestellt wurden, und Hinterbliebenen, wurden Orden verliehen. Es wurde geschworen, dass der Staat sich an die Aufopferung für ihn weiter erinnern werde.Die Feier fand in Anwesenheit von etwa 240 Menschen, darunter Kriegsveteranen und Regierungsvertreter, in Busan statt, das während des Kriegs die vorläufige Hauptstadt Südkoreas gewesen war.Die Zeremonie wurde dort zum ersten Mal abgehalten, nachdem das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten 1994 die Zuständigkeit für die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Koreakriegs übernommen hatte.Die Auswahl Busans ziele darauf ab, sich an die 1.129 Tage mit Busan als vorläufige Hauptstadt zu erinnern und mit der Kraft zur Überwindung der nationalen Krise einen neuen Sprung des Landes nach vorne zu wünschen, erklärte das Ministerium.Bei der Zeremonie wurde auch ein Video einer Aufführung vor dem Hintergrund von sechs in diesem Zusammenhang bedeutenden Orten, darunter das Gebäude des Sitzes der vorläufigen Hauptstadt, gezeigt.Auch in anderen Regionen fanden verschiedene Veranstaltungen zum Gedenken an die Aufopferung der Soldaten im Krieg statt.Während des Kriegs (1950 bis 53) wurden 1,6 Millionen südkoreanische Soldaten oder Zivilisten sowie 150.000 UN-Soldaten getötet oder verletzt.