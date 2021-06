Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hauptindex hat die Rekordmarke von 3.300 Zählern übersprungen.Der Kospi beendete den Handel 0,51 Prozent höher bei einem Stand von 3.302,84 Punkten. Erst gestern hatte der Kospi sein Rekordhoch erneuert.Grund für den Optimismus an der Börse waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung und das Konjunkturpaket in den USA.Auch in China, Hongkong und anderen asiatischen Ländern schlossen die Börsen im Plus.