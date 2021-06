Neue Corona-Regeln ab Donnerstag, Hauptstadtregion in Stufe 2

Photo : YONHAP News

Ab Donnerstag gelten in Südkorea neue Corona-Regeln.Es wurde ein Vier-Stufen-Modell beschlossen. Die Hauptstadtregion wird sich in Stufe 2 befinden, alle übrigen Gebiete sind in der niedrigsten Stufe 1.Die Katastrophenschutzbehörde stellte das neue Modell am Sonntag vor. Es löst das aktuell noch gültige Fünf-Phasen-Modell ab.Gemäß den neuen Vorgaben ab 1. Juli dürfen Restaurants und Cafés in der Hauptstadt Seoul und ihrer Umgebung bis Mitternacht öffnen. Damit können sie zwei Stunden länger geöffnet bleiben als zurzeit noch. Bars und andere Einrichtungen des Nachtlebens dürfen ihre Türen wieder öffnen.Auch die Versammlungsbeschränkungen werden gelockert. Zunächst zwei Wochen lang und auf Versuchsbasis können sich in der Hauptstadtregion bis zu sechs Personen versammeln. Nach der Übergangsphase sollen sich bis zu acht Menschen treffen können.Stufe 1 sieht prinzipiell keine Versammlungsbeschränkungen vor, doch wollen einige Großstädte und Provinzen bis zum 14. Juli zunächst nur Treffen von bis zu acht Personen erlauben, bevor die Beschränkungen wegfallen.Auf der Jeju-Insel können wie in Seoul zunächst nur sechs Personen zusammenkommen. Einzig die Provinz Süd-Chungcheong wird ab Donnerstag sofort auf Versammlungsbeschränkungen ganz verzichten.