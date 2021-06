Mit Vorwurf der Immobilienspekulation konfrontierter Sekretär im Präsidialamt zurückgetreten

Photo : YONHAP News

Ein mit dem Vorwurf der Immobilienspekulation konfrontierter Sekretär im Präsidialamt ist zurückgetreten.Der für Anti-Korruption zuständige Sekretär Kim Gi-pyo habe sein Rücktrittsgesuch eingereicht und Präsident Moon Jae-in habe dieses umgehend akzeptiert, sagte der für Kommunikationsarbeit zuständige Sekretär Park Soo-hyun am Sonntag.Zwar habe Kim seine Einschätzung geäußert, dass er die Immobilie nicht zu Spekulationszwecken erworben habe, doch wolle er für die Regierung keine Bürde darstellen, da die Öffentlichkeit Erwartungen an die ethische und soziale Verantwortung von Beamten habe, hieß es.Kim hatte die Aufgabe erst vor drei Monaten übernommen. Ihm wird Immobilienspekulation vorgeworfen, für die ein Kredit über mehrere Millionen Dollar aufgenommen worden sei.Im Rahmen einer Vermögensauskunft hatte Kim den Besitz von Immobilien im Wert von 9,12 Milliarden Won und Verbindlichkeiten in Höhe von 5,62 Milliarden Won angegeben.Auch habe er nach eigener Auskunft einen Kredit über 5,46 Milliarden Won aufgenommen, mit dem der Kauf von zwei Geschäftsgebäuden in Seoul finanziert worden sein soll.Diesen Vorwurf wies er später jedoch zurück und sprach von einem Missverständnis. Auch kündigte er an, einen Teil seines Besitzes zügig veräußern zu wollen.