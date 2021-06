In der Vorwoche durchschnittlich zehn Prozent mehr Corona-Infektionen

Photo : YONHAP News

In der Vorwoche sind im Tagesdurchschnitt zehn Prozent mehr Corona-Infektionen erfasst worden als in den sieben Tagen davor.Wie die Katastrophenschutzzentrale am Sonntag mitteilte, seien letzte Woche im Schnitt 491,6 Fälle am Tag gemeldet worden. Das seien 47 oder 10,6 Prozent mehr Fälle gewesen als in der Woche davor.Bei den über 60-Jährigen seien die Zahlen dank der Impfungen rückläufig. In dieser Gruppe wurden im Schnitt zehn Infektionen oder 67,1 Prozent weniger Ansteckungen bekannt als in der Woche davor.Die Reproduktionsrate sei letzte Woche leicht auf 0,99 gestiegen, nach 0,88 in der Vorwoche.Laut Son Young-rae vom Gesundheitsministerium gehe auch die Zahl der Patienten in einem kritischen Zustand dank Fortschritten bei der Impfkampagne zurück. Doch habe das Land noch nicht genug geimpft, um das Virus eindämmen zu können, warnte der Beamte am Sonntag.