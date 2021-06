Gouverneur von Gyeonggi will diese Woche Präsidentschaftsbewerbung verkünden

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, will diese Woche seine Bewerbung um das Amt des Staatspräsidenten verkünden.Das teilte der Regierungsabgeordnete Park Hong-geun, ein enger Vertrauter des Provinz-Chefs, am Sonntag mit. Ihm zufolge wolle Lee seine Bewerbung am Donnerstag offiziell machen, sobald die Anmeldung für die Vorwahlen erfolgt sei.Wann genau und in welcher Form Lee seine Bewerbung bekannt machen werde, solle später bekannt gegeben werden.Südkoreanische Medien erwarten, dass Lee ein Video aufzeichnen und in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichen werde.Lee führt zurzeit in den Umfragen zu den potenziellen Kandidaten des Regierungslagers.