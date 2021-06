Vereinigungsminister hofft auf Reaktion Nordkoreas auf Gesprächsangebot

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat seine Hoffnung auf eine Reaktion Nordkoreas auf die Bemühungen um die Wiederaufnahme des Dialogs geäußert.Die entsprechende Äußerung machte er zum Abschluss einer Wanderung entlang der demilitarisierten Zone (DMZ), die das Vereinigungsministerium veranstaltete.Das Vereinigungsministerium hielt am Sonntag in Paju in der Provinz Gyeonggi in Lees Anwesenheit die Zeremonie zur Auflösung der ersten Tour im Rahmen des Projekts „Wanderung auf dem DMZ-Friedensweg für Wiedervereinigung 2021“ ab. Insgesamt zehn Wanderungen sind in diesem Jahr geplant.65 Teilnehmer starteten am 15. Juni, zum 21. Jubiläum der beim ersten innerkoreanischen Gipfel im Jahr 2000 angenommenen Gemeinsamen Erklärung, in Goseong in der Provinz Gangwon. Während der 13-tägigen Wanderung legten sie eine 290 Kilometer lange Strecke im Grenzgebiet zurück.Der Vereinigungsminister schloss sich der Wandergruppe ab dem 18. Juni drei Tage lang auf dem Abschnitt zwischen Inje und Hwacheon an. Er tauschte mit den Teilnehmern Meinungen über die Teilung der Nation und den Frieden auf der koreanischen Halbinsel aus.Bei der Schlusszeremonie sagte Lee, dass bereits zwei Jahre vergangen seien, seit die Schritte zur Wiedervereinigung infolge der eingestellten Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea und zwischen Nordkorea und den USA gestoppt worden seien. Die Regierung werde für eine baldige Wiederherstellung der Verbindungskanäle und eine Wiederaufnahme des Dialogs zügiger handeln.Er äußerte die Hoffnung, dass Nordkorea positiv darauf reagieren werde.