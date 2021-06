Buchung von Impftermin für junge Beschäftigte in systemrelevanten Berufen wieder möglich

Photo : YONHAP News

Beschäftigte in systemrelevanten Berufen in ihren Zwanzigern werden ab heute erneut zur Buchung eines Impftermins aufgerufen.Laut der Impf-Taskforce der Regierung können 110.000 Personen, die zuvor wegen Systemfehlern keinen Termin vereinbaren konnten, von Montag bis Mittwoch einen Impftermin buchen. Ihnen wird der Corona-Impfstoff von Pfizer verabreicht.Betroffen sind Beschäftigte in systemrelevanten Berufen wie Polizei, Feuerwehr und Küstenwache, Personal im Gesundheits- und Medizinbereich, Bewohner und Beschäftigte in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko sowie Lehrkräfte für unter 9-Jährige. Wer vor dem 1. Januar 1992 geboren wurde, darf einen Termin buchen.Buchungen bei diesen Gruppen mit etwa 200.000 Impfberechtigten fanden zuvor vom 7. bis 9. Juni statt. Jedoch konnte ein Teil von ihnen wegen unvollständiger Listen keinen Termin buchen.Auf der Buchungsseite (http://ncvr.kdca.go.kr) lässt sich unabhängig von der Adresse ein Impfzentrum auswählen und ein Termin buchen.