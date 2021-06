Regierungspartei startet Registrierung von Präsidentschaftsbewerbern

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat den Prozess zur Auswahl ihres Präsidentschaftskandidaten eingeleitet.Die Wahlkommission der Partei nimmt von Montag bis Mittwoch Bewerbungen um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl entgegen. Um 18.30 Uhr am Mittwoch werden die Bewerbernummern per Losentscheid festgelegt.Die Partei plant, ab dem 9. Juli drei Tage lang eine vorläufige Vorwahl durchzuführen. Hierfür werden die Ergebnisse einer öffentlichen Umfrage und einer Umfrage unter den Parteimitgliedern berücksichtigt. Am 11. Juli werden die sechs Finalisten der Vorwahl bekannt gegeben.Bisher haben neun Parteimitglieder die Absicht mitgeteilt, in das Präsidentschaftsrennen einzusteigen. Zu ihnen zählen der Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, der ehemalige Parteichef Lee Nak-yon, Ex-Ministerpräsident Chung Sye-kyun und Ex- Justizministerin Choo Mi-ae.